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Серебренникову дали три года условно

Серебренникову дали три года условноКирилл СеребренниковФото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Обвиненного в мошенничестве худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 июня.

Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно. Имущество обвиняемых осталось под арестом.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры России, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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