Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Сегодня, 15:48 Анастасия Иванова
Серьезных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в конституцию не было, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Пока серьезных атак не было. У нас электронный штаб доложил бы сразу - он докладывает даже о каких-то мелочах", - сказал Массух, отвечая на вопрос, были ли какие-либо атаки на сайт для голосования.
По материалам: ria.ru