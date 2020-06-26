Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели

Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели

Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Серьезных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в конституцию не было, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Пока серьезных атак не было. У нас электронный штаб доложил бы сразу - он докладывает даже о каких-то мелочах", - сказал Массух, отвечая на вопрос, были ли какие-либо атаки на сайт для голосования.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Премьера нового фильма Вуди Аллена пройдет на фестивале в Сан-Себастьяне
Премьера нового фильма Вуди Аллена пройдет на фестивале в
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн
30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем
Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем
Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде
Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде
Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию
Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых центров допобразования детей
В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых
В Приамурье создадут 42 «Точки роста»
В Приамурье создадут 42 «Точки роста»

Топ на сегодня

Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Памфилова оценила ситуацию с досрочным голосованием по Конституции
Памфилова поддержала идею видеонаблюдения на голосовании по поправкам
Памфилова: на 9 избирательных участках аннулированы результаты голосования