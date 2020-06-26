Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели

Анастасия Иванова

Серьезных атак на сайт для электронного голосования по поправкам в конституцию не было, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Пока серьезных атак не было. У нас электронный штаб доложил бы сразу - он докладывает даже о каких-то мелочах", - сказал Массух, отвечая на вопрос, были ли какие-либо атаки на сайт для голосования.