Школы и ссузы Кузбасса получили новую технику

Лидия Мартынова

102 образовательных учреждения Кемеровской области (86 школ и 16 колледжей и техникумов) получили по комплекту цифровой техники, в который входят 38 ноутбуков, две интерактивные доски и многофункциональная офисная техника, информирует областная газета «Кузбасс».

«Новое оборудование позволяет обновить кабинеты информатики, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот», – уточняется в сообщении.

На приобретение 3876 ноутбуков с интерактивными досками и многофункциональной офисной техникой были направлены 232,1 млн рублей, из них 8,6 – из областного бюджета, а 223,5 – средства, поступившие из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование».

В ближайшие два года в кузбасские образовательные учреждения планируют поставить еще 143 аналогичных комплекта цифрового оборудования.

«Современный образовательный процесс не может обойтись без цифровых технологий, период дистанционного обучения еще раз это доказал. Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» мы обеспечиваем наши школы и организации профессионального образования современной техникой», – заявил губернатор региона Сергей Цивилев.