Школы Великобритании не готовы открыться летом – учебный год начнется осенью

Влада Некрасова

Май стал месяцем возвращения учеников начальных и младших классов в школы. Так, начали работу некоторые школы Австрии и Израиля. Без сомнения, подобное решение требует соблюдения определенных правил, жестких мер контроля как за состоянием здоровья учителей, так и учеников. Школа должна обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность, социальное дистанцирование, минимизацию контактов, что, например, вынудило учителей Вены ввести посменное обучение.

Однако ряд правил, позволяющих гарантировать безопасность учебного процесса, в большинстве случаев попросту не может быть выполнен, поэтому начало обучения во многих странах прогнозируется с сентября.

Так, например, Министерство образования Великобритании признало невозможность возобновления очного обучения учащихся начальных классов весной и летом, что связано с неспособностью выполнить санитарные требования. «Возможно, где-то понадобилось бы в два раза больше классных комнат, в два раза больше учителей, увеличение общего штата сотрудников. Все эти проблемы школы самостоятельно решить не могут. Они усердно работали над тем, чтобы обеспечить безопасность, приспособить помещения для возвращения детей. Но сделать больше они уже не в их силах», − считает уполномоченный по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд.