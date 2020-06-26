Сказал как есть. Саакашвили призвал Украину учиться у России

Влада Некрасова

Россия превосходит Украину в вопросах дерегулирования экономики и эффективности налоговой системы.

Такое мнение озвучил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, пишет "Газета.ru".

На видеоконференции, запись которой выложена в YouTube, он отметил, что этот факт вызывает у него "сильное расстройство".

сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от какого предложения Киева отказался бывший грузинский лидер.