Собчак пригрозила российскому изданию словами из песни Маликова

Вадим Карасев

Ксения СобчакКадр: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак прислала угрозу главному редактору издания Wonderzine Юлии Таратуте после публикации статьи, содержащей критику ее шуток о чернокожих. Об этом сказано в заявлении редакции на сайте.

Материал «„Не дождетесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак» вышел 17 июня. Собчак связалась с главредом издания, заявив, что текст ей не понравился. «Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — говорится в сообщении.

Однако после того, как компания Audi, амбассадором которой несколько лет была Собчак, расторгла с ней договор, телеведущая перешла к угрозам. Она обвинила Таратуту в публикации заказной статьи, а в ответ на вопрос, шутка это или хамство, написала: «Скоро узнаешь. Я просто так это ****** [недостойное поведение] не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова!) И это не угроза — это просто песня, если что».

Редакция издания расценила сообщение телеведущей как угрозу и сочла недопустимым такой способ ведения диалога. «Невозможно представить себе, чтобы подобное письмо, получи его редактор современного западного СМИ, воспринималось бы как шутка или неудачный подбор слов», — отмечается в заявлении Wonderzine.

Ранее в июне журналистка на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — говорилось в подписи к видео. В настоящее время пост удален со страницы.