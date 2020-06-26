Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни

Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни

Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизниСергей СобянинФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергея Собянин призвал жителей столицы привыкать к нормальной жизни после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает агентство «Москва».

По его словам, ситуация с COVID-19 в городе улучшается неделя за неделей, ничего плохого в настоящее время не происходит. Однако многим гражданам кажется непривычным и рискованным возвращение к жизни до пандемии.

«Психологически очень сложно перестроиться. Сначала мы перестраивались, когда входили в пандемию, эти ограничения, обязанности находиться дома. Многие психологически сопротивлялись этому. Сейчас многие психологически сопротивляются открытости», — объяснил столичный градоначальник.

Собянин добавил, что эти опасения отчасти верны, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.

23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, со вторника начали открываться фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани. Также сняты ограничения на работу детских садов, в том числе негосударственных. К обычному режиму работы вернутся учреждения социальной защиты, также будет восстановлена пассажирская навигация по Москве-реке.

В России за последние сутки было выявлено 6800 заболевших, из них в Москве — 813. Общее число зараженных в России превысило 620 тысяч, в столице — 218 тысяч. Всего по стране более 384 тысяч граждан выздоровели, свыше 8,7 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Появились первые отзывы о комедии "Евровидение: История огненной саги"
Появились первые отзывы о комедии "Евровидение: История огненной саги"
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
«Нафтогаз» поспешил похоронить «Северный поток — 2»
«Нафтогаз» поспешил похоронить «Северный поток — 2»
В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной
Россия перехватила американские самолеты-разведчики над Черным морем
Россия перехватила американские самолеты-разведчики над Черным морем
Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом
Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд помолвлена с Остином Райделлом
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
Немецкий эксперт допустил, что Германия позаимствует у России опыт голосования в несколько дней
Немецкий эксперт допустил, что Германия позаимствует у России опыт
Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни
Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни
«Мертвый человек»: Юра-музыкант в роли сказочного Кривелло
«Мертвый человек»: Юра-музыкант в роли сказочного Кривелло
Лия Ахеджакова прокомментировала приговор Кириллу Серебренникову
Лия Ахеджакова прокомментировала приговор Кириллу Серебренникову
Россия отчиталась о победе над нищетой
Россия отчиталась о победе над нищетой

Топ на сегодня

Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
G20: более 40 стран подали заявки о приостановке выплат по долгам
G20: более 40 стран подали заявки о приостановке выплат по долгам
Литва не убедила партнеров отказаться от электроэнергии из Белоруссии
Литва не убедила партнеров отказаться от электроэнергии из Белоруссии
Кристина Асмус высказалась о расставании с Гариком Харламовым: "Решение о разводе мое"
Кристина Асмус высказалась о расставании с Гариком Харламовым:
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"

Еще по теме

В ожидании июля. Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов
Собянин: очередной этап снятия ограничений в Москве начнется 16 июня