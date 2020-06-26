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Собянин рассказал о надежности системы электронного голосования

Собянин рассказал о надежности системы электронного голосования
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Система электронного голосования достаточно надежна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы вели системную работу по выверке всех баз данных: электронных баз данных, ЦИКовской базы данных, УИКов, ТИКов и так далее. И эту работу проводим в постоянном режиме, ежедневно, затем еще по итогам, перед 1 числом, полная выверка баз - это исключает всякие провокации, попытки задвоения голосов и так далее. Система работает таким образом, чтобы пресекать любое нарушение, особенно если это нарушение сделано умышленно. Поэтому система, я думаю, будет достаточно надёжная и удобная и в этот раз", - рассказал мэр.

Он также отметил, что с прошлых выборов система стала более мощной. 

"С учетом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, хотя у нас и другие объемы для голосования, количество людей, которые записались, плюс к этому присоединилась Нижегородская область, это тоже дополнительные технические сложности, запись через федеральный портал госуслуги - этого тоже не было. И в прошлый раз были нюансы, когда человек вывел на свой смартфон бюллетень, если за 15 минут не успевал по какой-то причине, то бюллетень исчезал, поэтому мы сделали опцию, при которой бюллетень будет висеть столько, сколько его смартфон будет включен", - рассказал Собянин в эфире телеканала.

Также он напомнил, что уже около 560 тысяч человек приняли участие в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию. Всего же заявки подали более миллиона москвичей.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.

 

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По материалам: uposters.ru

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