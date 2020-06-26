Спецпосланник ООН по Афганистану: Межафганские переговоры стартуют в июле

Анастасия Иванова

Межафганские переговоры в Дохе начнутся в июле. Об этом заявила специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс, передает сегодня, 26 июня, TOLOnews.

Лайонс озвучила свою информацию, представляя ежеквартальный отчет о безопасности и политической ситуации в Афганистане в Совете Безопасности ООН по видеосвязи.

«Я с осторожностью надеюсь, что переговоры между афганским правительством и талибами начнутся в Дохе в ближайшие несколько недель в июле, — сказала Лайонс. — Обе стороны считают, что мирные переговоры будут сложными и трудоемкими. Я призываю их участников проявлять гибкость и думать о будущем».

Между тем, постоянный представитель Афганистана при ООН Адела Раз заявила, что число освобожденных заключенных-талибов пока не достигло оговоренного в соглашении талибов с США количества 5 тыс.

«Афганское правительство упорно работает над освобождением 5 тыс. заключенных талибов. На данный момент освобождены около 3 тыс. заключенных.

На этом фоне ситуация в Афганистане получила порцию критики со стороны представителей других стран.

«Великобритания решительно осуждает эскалацию насилия, за которую прежде всего несут ответственность талибы», — сказал постоянный представитель Британии в ООН Джонатан Аллен. — Эта эскалация ставит под сомнение приверженность талибов миру».

С ним согласилась постоянный представитель США в ООН Келли Крафт: «Это насилие может помешать началу переговоров. Соединенные Штаты осуждают такие нападения, особенно, нападения на мирных жителей».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на продолжающуюся активность ИГИЛ в Афганистане:

«Вопрос присутствия ИГИЛ в Афганистане по-прежнему вызывает у нас серьезную обеспокоенность и представляет угрозу для Афганистана и Центральной Азии. Просто наблюдать за этим неприемлемо».

Между тем, посольство Ирана в Кабуле сообщило TOLOnews, что Иран готов провести межафганские переговоры у себя, и призвало все стороны конфликта предпринять конкретные шаги по сокращению насилия.