Спецпосланник ООН по Афганистану: Межафганские переговоры стартуют в июле
Межафганские переговоры в Дохе начнутся в июле. Об этом заявила специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс, передает сегодня, 26 июня, TOLOnews.
Лайонс озвучила свою информацию, представляя ежеквартальный отчет о безопасности и политической ситуации в Афганистане в Совете Безопасности ООН по видеосвязи.
Между тем, постоянный представитель Афганистана при ООН Адела Раз заявила, что число освобожденных заключенных-талибов пока не достигло оговоренного в соглашении талибов с США количества 5 тыс.
На этом фоне ситуация в Афганистане получила порцию критики со стороны представителей других стран.
С ним согласилась постоянный представитель США в ООН Келли Крафт: «Это насилие может помешать началу переговоров. Соединенные Штаты осуждают такие нападения, особенно, нападения на мирных жителей».
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на продолжающуюся активность ИГИЛ в Афганистане:
Между тем, посольство Ирана в Кабуле сообщило TOLOnews, что Иран готов провести межафганские переговоры у себя, и призвало все стороны конфликта предпринять конкретные шаги по сокращению насилия.