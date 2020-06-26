Студенты Армавирского государственного педуниверситета станут вожатыми во всероссийских детских центрах

Алексей Вольцев

Три педагогических отряда Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) пройдут практику во всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Смена» и детском оздоровительном комплексе «Сигнал», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Более 300 студентов университета в течение трех месяцев обучались в «Школе вожатых». В силу сложившейся эпидемиологической ситуации обучение по программе проходило в дистанционном формате. Все студенты успешно сдали зачётно-экзаменационную сессию и получили сертификаты о прохождении обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа подготовки вожатых». Теперь свои знания они смогут применить в практической работе.

Программа «Школа подготовки вожатых» была разработана специалистами Научно-исследовательского института развития образования АГПУ и нацелена на обеспечение теоретической и практической готовности вожатых к работе в детских оздоровительных организациях различного типа. По итогам освоения программы будущие вожатые получают навыки сопровождения деятельности детских коллективов в лагерях в соответствии с требованиями ФГОС, а также имеют возможность повысить профессиональный уровень в рамках своей квалификации.