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Студенты Армавирского государственного педуниверситета станут вожатыми во всероссийских детских центрах

Студенты Армавирского государственного педуниверситета станут вожатыми во всероссийских детских центрах

Три педагогических отряда Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) пройдут практику во всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Смена» и детском оздоровительном комплексе «Сигнал», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Более 300 студентов университета в течение трех месяцев обучались в «Школе вожатых». В силу сложившейся эпидемиологической ситуации обучение по программе проходило в дистанционном формате. Все студенты успешно сдали зачётно-экзаменационную сессию и получили сертификаты о прохождении обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа подготовки вожатых». Теперь свои знания они смогут применить в практической работе.

Программа «Школа подготовки вожатых» была разработана специалистами Научно-исследовательского института развития образования АГПУ и нацелена на обеспечение теоретической и практической готовности вожатых к работе в детских оздоровительных организациях различного типа. По итогам освоения программы будущие вожатые получают навыки сопровождения деятельности детских коллективов в лагерях в соответствии с требованиями ФГОС, а также имеют возможность повысить профессиональный уровень в рамках своей квалификации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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