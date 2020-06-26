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Суд обязал Павла Дурова выплатить инвесторам блокчейн-платформы TON более миллиарда долларов

Суд обязал Павла Дурова выплатить инвесторам блокчейн-платформы TON более миллиарда долларов

В США завершилась судебная борьба компании Павла Дурова Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), начатая в октябре 2019 года. Комиссия подала в суд на компанию российского предпринимателя, после того как Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов для развития своего блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network). Теперь же 1,224 миллиарда долларов из этой суммы компания Дурова должна вернуть инвесторам и выплатить SEC штраф в размере 18,5 миллиона.

В мае Telegram объявила о прекращении работы над TON. А итогом судебного дела стало подписание компанией мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.


Павел ДуровПоскольку дальнейшее рассмотрение судебного дела не имело смысла, мы приняли решение завершить его и выполнить свои обязательства,— написал Павел Дуров у себя в телеграме, выразив надежду, что в будущем Соединенные Штаты станут дружелюбнее относиться к блокчейн-проектам.

В 2018 году Дуров привлек 1,7 миллиарда долларов от 175 инвесторов для развития новой блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.


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По материалам: spletnik.ru

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