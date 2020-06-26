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Светящиеся сапоги-клумбы для своего участка

Светящиеся сапоги-клумбы для своего участка

Мы уже много писали о том, что не стоит выбрасывать весь хлам, который вам достался по наследству от предыдущих хозяев дома. Многое, очень многое может пригодиться. Из старых выброшенных вещей можно делать красивые поделки, которые украсят ваш участок.

Сегодня я докопалась до старой обуви. Особенно много нашлось резиновых сапог, калоши. Причем самых разных размеров. У меня давно бродила в голове идея, чтобы сделать такую обувную клумбу, но ставить цветы в саму обувь, пусть даже и покрашенную, мне как-то не хотелось.

А тут, буквально сразу я поняла, что резиновые сапоги, это то, что надо, чтобы сделать бетонную обувь, в которой будут расти цветы.

Итак. Всю старую обувь я перемыла. Особенно внутри. Очень большие сапоги немного укоротила. Приготовила бетонный раствор, а дальше все по схеме. Раствор в сапог, туда же баночку с камешками. Баночку сверху лучше закрепить: положить сверху дощечку или заклеить скотчем. Бетон так и норовит выпихнуть ее наружу.


Подождала, пока все высохло. Так как сапог закрытый, то я ждала 3 дня, чтоб уж точно все застыло. Затем аккуратно разрезала сапок ножичком и раскрыла его как цветок.

После этого совершенно без труда вытащила получившийся бетонный сапожок. Немного прошлась по нему наждачной бумагой, самой мелкой. Так как я хотела, чтобы мои сапоги стояли вечно, то к покраске подошла ответственно. Краску покупала качественную, дорогую, чтобы ни солнце, ни дожди не могли испортить мои поделки.

Сначала все промазала грунтовкой, а только потом краской. Но я не стала красить  сапоги обычной краской. Я не пожалела денег и покрасила их люминесцентной. И у меня получилась настоящая красота. Сапоги я поставила по ступенькам крыльца. Ступени у нас широкие, их 7 штук. На каждую ступеньку пару светящихся сапог, в которые посадила виолу и лобелию.

Как только начинает темнеть — сапоги начинают светиться. Красота, скажу я вам, просто непередаваемая. Когда я только начинала воплощать идею в жизнь, я надеялась, что будет красиво. Но реальность превзошла мои ожидания.

Получилось так, что днем это необычные клумбы и красивые цветы, а ночью сапоги-светильники.

Как вы понимаете, это я выбрала сапоги. На самом деле форма может быть абсолютно разная. Для изготовления таких поделок можно использовать разные ботинки, тазики, шапки, перчатки и многое другое. Можно самостоятельно сделать настоящий светящийся сад.

# Интересное
По материалам: planktons

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