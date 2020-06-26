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Symantec заявила о новых хакерских атаках

Symantec заявила о новых хакерских атаках
Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.

"WastedLocker – это относительно новый вид целевых программ-вымогателей… WastedLocker имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp", - говорится в пресс-релизе Symantec, которая входит в состав калифорнийской корпорации Broadcom.

Указывается, что конечная цель этих атак - зашифровать большую часть компьютеров и серверов, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп. "По меньшей мере 31 организация подверглась нападению, а это означает, что общее число атак может быть намного больше. Злоумышленники взломали (компьютерные) сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей", - сообщают в компании.

# В мире
По материалам: ria.ru

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