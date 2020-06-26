Теплее, чем обычно, и умеренный по осадкам: синоптики рассказали, каким будет июль

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Июль в Украине обещает быть жарче обычного, а по количеству дождливых дней месяц уложится в климатическую норму. Об этом говорится в прогнозе погоды на следующий месяц от Украинского гидрометцентра. Не исключены и новые температурные рекорды.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, средняя температура в июле 2020 года будет держаться в диапазоне 20−25° тепла. Июльские дни будут на один-два градуса жарче, чем в среднем за годы наблюдений.

Предполагается, что в июле выпадет от 36 до 95 мм осадков. Это обычное количество для середины лета. В среднем на июль обычно приходится 29−102 мм осадков.

В горных районах, сейчас страдающих от ливней и паводков, в июле будет и прохладнее (от 16 до 17°), и дождливее (104−165 мм осадков), чем в среднем по Украине.

Климатологи говорят, что за годы наблюдений в июле были зафиксированы как очень жаркие дни — до +41 градуса, так и близкие к нулю температуры. Последние погодные аномалии наблюдались в Карпатах.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз, как будет меняться погода в июле в каждой из декад. Начало июля обещает быть жарким, без осадков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»