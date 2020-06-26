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Tesla оказался самым некачественным автомобилем

Tesla оказался самым некачественным автомобилемФото: Lucy Nicholson / Reuters

Автомобили Tesla оказались самыми некачественными среди 32 проверенных марок. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства J.D. Power, чей доклад опубликован на сайте организации.

Исследование характеризует количество дефектов и неисправностей, которые найдены американскими покупателями в первые 90 дней использования. Электромобиль от компании Илона Маска впервые принял участие в этом рейтинге.

Средний показатель по всем моделям — 166 дефектов на 100 автомобилей, но для Tesla он составляет 250 дефектов. Компания существенно отстала даже от аутсайдеров — у Land Rover, Audi и Volvo по 228, 225 и 210 нарушений соответственно.

У лидеров рейтинга — американского Dodge и корейской Kia Motors — найдено 136 дефектов. Далее идут Chevrolet и Ram (141 дефект). Также лучше среднего дела обстоят у Genesis, Mitsubishi, Buick, GMC, Volkswagen, Hyundai, Jeep, Lexus, Nissan и Cadillac.

В то же время, отмечается в докладе, большая часть претензий к Tesla носила косметический характер (окраска, скрипы, плохо подогнанные элементы) и не угрожала безопасности. К технической части к электромобилю претензий почти не возникало.

Еще одним нюансом стал запрет на опрос клиентов в 15 штатах, хотя по правилам J.D. Power исследование должно проводиться в 50 штатах. Поэтому аналитики не считают результат Tesla официальным. Всего же было опрошено 1250 владельцев электромобиля, у большинства из них была бюджетная Model 3.

Ранее стало известно, что Tesla, у которой только в США насчитывается 48 тысяч сотрудников, решила сэкономить на премиях из-за пандемии коронавируса и заморозила вознаграждения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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