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Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами

Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократамиФото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер заявил, что ему проще вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, чем с «немного сумасшедшими» демократами. «Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми», — сказал Трамп во время выступления на военном судостроительном заводе в Висконсине.

Демократы палаты представителей Конгресса инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента в сентябре 2019 года.15 января стало известно, что нижняя палата парламента проголосовала за передачу дела в сенат. 31 января провалилось голосование о вызове в сенат свидетелей по делу об импичменте. 6 февраля Дональд Трамп был оправдан сенатом по всем пунктам обвинения по делу об импичменте.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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