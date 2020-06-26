Требовал почти 2 млн грн: глава областной госадминистрации задержан на крупной взятке

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Национальном антикоррупционном бюро, следователи которого накануне допросили экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сообщили о задержании главы одной из областных госадминистраций на получении взятки.

Чиновник якобы требовал 1,8 млн гривен, говорится в сообщении ведомства.

По данным издания УП, задержанным является глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Вместе с губернатором задержали еще одного чиновника этой же ОГА.

«Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям „предложения“, средства должны были передаваться траншами», — сообщили в НАБУ.

Первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — 250 тысяч гривен — их разоблачили на горячем.

Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Детали в НАБУ обещают впоследствии.

Напомним, днем 25 июня ряд СМИ писали, что сотрудники СБУ и НАБУ проводили обыски также в помещении Кировоградской ОГА и непосредственно по месту жительства главы области Андрея Балоня.

Также напомним, что 25 июня Кабмин согласовал отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации, однако причину не назвали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае с вымогателем в столице: на взятке в 15 тысяч долларов задержан родственник столичного чиновника, обещавший помощь в «решении вопросов».

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