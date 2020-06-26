Туристы раскупают дорогие отели в Крыму

Алексей Вольцев

Состоятельные туристы потянулись в Крым. Бронирования идут так активно, что многие отели уровня премиум встают на стоп. Туроператоры сообщают, что в ряде отелей невозможно подтвердить номера даже на начало июля. Какие отели на полуострове предлагают туристам первоклассный сервис и какова цена – в нашем обзоре.

СПРОС НА ДОРОГОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В КРЫМУ ЗАМЕТНО ПОДРОС

Оживление спроса, которое сейчас испытывает Краснодарский край, не обошло стороной и еще один популярный российский пляжный курорт – Крым, где все большее число отелей высокой категории объявляет об остановке продаж. Об этом «Вестнику АТОР» рассказали в туроператорских компаниях и турагентствах.

«Мы фиксируем рост продаж дорогих отелей в Крыму. Знаменитый отель Ялты Mrya Resort & SPA, «Вилла Елена», «Riviera Sunrise Resort & SPA» в Алуште и другие пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто», - рассказали в пресс-службе «Интурист».

В «Библио-Глобусе» подтверждают: «Спрос хороший. Бронируют все люксовые отели. Среди них Ribera Resort&SPА в Евпатории, «Palmira Palace» в Ялте, «Крымский Бриз» в Ялте и другие».

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», соглашается, что спрос на дорогое размещение высок. «На днях бронировали санаторий премиум-класса Foros Wellness&Park, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения в этом санатории – от 10 тыс. руб. в сутки на человека», - рассказывает эксперт.

Сергея Ромашкина сложившаяся картина не удивляет. «Здесь нужно понимать, что отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня 5*. При этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить. Естественно из-за ограниченного количества дорогих отелей они с легкостью выбирают спрос. Если же мы говорим о туристах, нацеленных на бюджетных отдых, то у них будет из чего выбирать», - говорит Сергей Ромашкин.

КАКИЕ ОТЕЛИ В КРЫМУ ВЫБРАТЬ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫМ ТУРИСТАМ И СКОЛЬКО СТОИТ РАЗМЕЩЕНИЕ

Мария Лещева, директор по маркетингу сети «1001 Тур», согласна с коллегой. «Спрос на дорогое размещение в Крыму отличный. Выбирают либо частные виллы, которые уже на 100% забронированы на все лето и осень, либо отели высокой категории, их в Крыму не так много», - говорит она.

Традиционно самым популярным объектом размещения премиум класса в Крыму является Mrya Resort & SPA. Цена стартует от 207 тыс. руб. за неделю. Номера без гарантии подтверждения, тариф без питания, но с перелетом. «При бронировании реально в наличии будут номера более высокого класса и стоимостью от 300 тыс. руб. С полным пансионом можно найти варианты от 240 тыс. руб. Но стандартные номера, опять же, под запрос», - рассказала Мария Лещева.

Mrya Resort & SPA предлагает и премиум размещение в виде вилл или люксов. Стоимость недели в сьютах - от 700 тыс. руб., виллы - от 3 млн руб. и выше.

За отдых в отеле «Вилла Елена» 5* нужно будет заплатить от 219 тыс. руб. Номера аналогично - под запрос. «В стоимость включен перелет, проживание и завтрак. Других типов питания отель не предлагает, но ресторан в отеле, где можно поужинать, является одним из самых дорогих на курорте», - рассказала Мария Лещева.

Люксы в этом отеле можно забронировать от 380 тыс. руб. на неделю. Резиденции - до полумиллиона рублей.

Резиденция «Крымский Бриз» 5* в Ялте тоже востребован у взыскательных туристов. Резиденция состоит из комплекса вилл. Минимальная стоимость - 246 тыс. руб. за неделю (перелет включен). Только завтраки. Другие типы питания также не предусмотрены. Люкс в этой резиденции стоит от 700 тыс. руб. виллы - от 2,4 млн руб.