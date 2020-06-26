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Туроператору «НИКА» разрешили снова работать

Туроператору «НИКА» разрешили снова работать

Туристическая компания из Санкт-Петербурга «НИКА», объявившая на днях о прекращении туроператорской деятельности из-за невозможности продлить финансовое обеспечение, возобновляет работу с 26 июня. Сообщение об этом появилось на сайте компании 25 июня.


СТРАННЫЙ ПУТЬ «НИКИ»

Новости о трансформации статуса компании появились поздно вечером 25 июня. Информация о возобновлении туроператорской деятельности была опубликована

на сайте «НИКИ». Туроператор обратился к клиентам. Приводим сообщение полностью:

«За эти дни был пройден длинный и очень странный путь! Мы согласились «убить себя» для вашей гарантии. Но оказалось, что страховая защита – это более чем странный механизм, порой непонятно, что в нем есть от понятия «защита»... После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас не получит страхового возмещения. Ведь у страховой компании так много «ходов» для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов, и мы можем работать! И больше не зависим от страховых компаний! Мы благодаря вам и вместе с вами переживем эту пандемию и будем великолепно путешествовать».


РОСТУРИЗМ ОСВОБОДИЛ «НИКУ» ОТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Независимость от фингаранта-страховщика туроператор смог обеспечить после обращения в Ростуризм. Регулятор освободил «НИКУ» от финансового обеспечения ответственности, а также от уплаты взносов в фонд персональной ответственности до 1 апреля 2021 г. Соответствующий документ подписан 25 июня.

Согласно законодательству, Ростуризм может освободить туроператора от необходимости иметь финансовую гарантию после того, как туроператор пополнил фонд персональной ответственности (ФПО) ассоциации «Турпомощь» до 7% от общей цены реализованного в прошлом году турпродукта. Сверка идет раз в год, в апреле, поэтому в документе идет речь именно об апреле 2021 года. Это нормальная практика.

Единственное отличие в данном случае – это скорость принятия такого решения, обычно на него уходит 30 рабочих дней. И здесь нужно сказать большое спасибо Ростуризму за поддержку туроператоров и соответственно потребителей.  Оперативность принятого решения дала возможность туроператору, решившему покинуть рынок, вновь вернуться к работе.

Напомним, туроператор «НИКА» объявил о приостановке деятельности 22 июня 2020 г. Основную причину в компании обозначили так: невозможность договориться со страховщиком «Ингосстрах» о продлении договора страхования ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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