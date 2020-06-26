У Ефремова случился сердечный приступ

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Фото: Илья Покалякин / «Коммерсантъ»

У актера Михаила Ефремова в четверг, 25 июня, случился сердечный приступ. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Отмечается, что по этой причине Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.

Пашаев добавил, что его подзащитному стало плохо с сердцем минувшей ночью. Близкие хотели вызвать скорую помощь, но актер попросил этого не делать, отметил защитник. Также он рассказал, что Ефремов находится в подавленном состоянии и переживает.

Ранее дочь Ефремова Анна Мария рассказала о состоянии артиста после смертельного ДТП с его участием. «С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил», — написала она в Instagram.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.