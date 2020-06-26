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У Linkin Park есть неизданная музыка с Честером Беннингтоном

У Linkin Park есть неизданная музыка с Честером Беннингтоном
У Linkin Park есть неизданная песня с участием Честера Беннингтона. Песня времен альбома One More Light называется Friendly Fire. Основатель группы Майк Шинода рассказал об этом во время трансляции на своем канале в Twitch.

"Мы смикшировали больше [песен], чем [есть] на альбоме, и мы смикшировали пару других песен, просто чтобы посмотреть, пройдут ли они отбор, или сможем ли мы использовать их для би-сайда. И это была Friendly Fire.", - отметил музыкант.

Шинода добавил, что трек был написан в соавторстве с Джоном Грином, который сотрудничал с группой над альбомом One More Light 2017 года, ставшим последним для вокалиста Честера Беннингтона перед его трагической смертью в июле того же года. Гитарист Брэд Делсон также участвовал в процессе написания этого трека.
Последняя на данный момент посмертная песня Честера Cross Off вышла на альбоме гитариста Lamb of God Майка Мортона под названием Anesthetic. А уже в эту пятницу 26 июня выйдет альбом Amend первой групп Беннингтона Grey Daze с его вокалом.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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