Учеными раскрыты свойства популярного продукта, способного предупредить старческое слабоумие

Вадим Карасев

Ученые из Японского университета Кюсю, провели ряд опытов, которые позволили обнаружить необычные свойства популярного продукта питания. Его уникальный состав помогает предупредить появление такой тяжелой болезни, как старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера.

Этим полезным продуктом питания оказались обычные соевые бобы. Ученые обнаружили, что именно в них содержится фрагмент белка, который способен предотвратить потерю памяти при болезни Альцгеймера.

Из данного продукта исследователями была выделена молекула-дипептид, содержащая аминокислоты- пролин и тирозин, которые в свою очередь являются единственным соединением, способным беспрепятственно попасть из желудка в мозг, преодолев гематоэнцефалический барьер, не подвергшись изменениям, сообщает "Лента.Ру".

Опыты по изучению действия дипептида, были проведены на грызунах. По результатам эксперимента, у мышей, которые употребляли корм с добавлением белка сои, улучшилась долговременная и кратковременная память.

Исследователи в своей научной работе отметили, что дальнейшее изучение свойств дипептида, должно будет пройти с участием людей.

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