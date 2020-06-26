«Уход круглый сезон»: Какие важные дела необходимо сделать в саду в июле?

Влада Некрасова

Опытные дачники знают, что сад и огород требует уход весь летний сезон. Основные работы конечно перепадают на май и июнь месяц, это высадка рассады и обработка деревьев и кустарников. В сентябре идет сбор урожая и уборка территории. По сути в июле остается только поливать и пропалывать грядки, но это большое заблуждения. В июле немало работ в огороде и саду, и именно об этих работах мы поговорим сегодня.

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5 важных дел в саду

Не стоит считать июль месяц, месяцем передышки. В июле помимо поливных и прополочных работ есть еще множество важных дел, которые следует делать регулярно для богатого урожая.

Подкормка

Подкормка является неотъемлемой частью в уходе за ягодой. Для хорошего урожая ягоды нужно подкармливать почти каждый месяц. Вот, например, малина и смородина требует постоянного подкорма и уходы для того, чтобы не испытывать дефицит микроэлементов и давать хороший и качественный урожай.





Полив

Особое внимание стоит уделить внимание поливу. В июле очень жарко и растения требуют больше влаги чем в остальное время. Вода — это важный компонент для хорошего роста растений. К каждому растению нужно подходить индивидуально так как например не все ягоды любят много воды. Обычно на один куст ягоды обычно требуется примерно 2 ведра воды, а есть такие растения, которые требуют намного больше.

Защита от вредителей

Как раз в период созревания ягод за ними нужно следить, так как наступает атака птиц. Вишня и черешня их любимое лакомство. Уберечь ягоды от птиц поможет, например, рыболовная сеть. Сетью нужно накрыть кустарник, и птица в ней запутается и больше не прилетит. Еще в качестве отпугивания птиц поможет фольга. Из нее нужно сделать флажки и развесить на кустарники и деревья.

Сбор ягод

Собирать ягоды необходимо вовремя, это нужно не для того, чтобы поскорее полакомиться и сварить компот или варенье, а для того, чтобы ягоды не начали гнить и не привлекли внимание пернатых друзей.

Прополка и окучивание

Прополка и окучивание также является неотъемлемой частью в выращивании богатого урожая. Лишняя права не дает кислороду поступать в корни растений и насыщает их необходимыми веществами.

Не забывайте, что только вы несете ответственность за рост качественного урожая и ваши силы, и старания помогут растениям дать много полезных ягод. Приложив достаточно усилий, вы добьетесь хорошего результата и наберетесь большого опыта на будущий сезон.