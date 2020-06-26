Украина и Италия вышли из российского космического проекта Гамма-400
Ни Украина, ни Италия больше не участвуют в проекте по созданию астрофизической обсерватории "Гамма-400" для изучения источников гамма-излучения во Вселенной. По словам академика РАН Аркадия Гальпера, телескоп будет "чисто российским".
Как сообщает РИА Новости, научрук проекта назвал причины выхода двух стран из проекта.
Планировалось, что итальянцы изготовят прибор, измеряющий угол прилета гамма-частицы, а украинцы создадут прозрачные кристаллы-детекторы, лишающие частицы энергии для ее дальнейшего измерения. Теперь этим займется Институт космических исследований РАН.
Гальпер добавил, что в проекте уже согласилась участвовать Белоруссия. Какова будет роль Минска в строительстве обсерватории, не сообщается – пока подписан только акт о намерениях работать вместе.
Ruposters писал, что российской обсерватории ранее удалось построить лучшую в мире карту неба в рентгеновском диапазоне.