Украина и Италия вышли из российского космического проекта Гамма-400

Вадим Карасев

Ни Украина, ни Италия больше не участвуют в проекте по созданию астрофизической обсерватории "Гамма-400" для изучения источников гамма-излучения во Вселенной. По словам академика РАН Аркадия Гальпера, телескоп будет "чисто российским".

Как сообщает РИА Новости, научрук проекта назвал причины выхода двух стран из проекта.

"У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно... С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие".

Планировалось, что итальянцы изготовят прибор, измеряющий угол прилета гамма-частицы, а украинцы создадут прозрачные кристаллы-детекторы, лишающие частицы энергии для ее дальнейшего измерения. Теперь этим займется Институт космических исследований РАН.

Гальпер добавил, что в проекте уже согласилась участвовать Белоруссия. Какова будет роль Минска в строительстве обсерватории, не сообщается – пока подписан только акт о намерениях работать вместе.

Ruposters писал, что российской обсерватории ранее удалось построить лучшую в мире карту неба в рентгеновском диапазоне.