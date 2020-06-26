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Узнали по стилю. США усмотрели сходство лидера Китая со Сталиным

Узнали по стилю. США усмотрели сходство лидера Китая со Сталиным
Помощник президента США Роберт О’Брайен заявил, что глава КНР Си Цзиньпин в политическом смысле может считаться продолжателем дела лидера Советского Союза Иосифа Сталина, пишут Argumenti.ru.

По мнению американского чиновника, Си Цзиньпин и Компартия Китая в целом ставит задачей перестройку мирового сообщества, исходя из образцов коммунистического развития общества.

Роберт О’Брайен уверен, что при том, что развитие экономики Китая должно было стать предпосылкой к переходу к демократии, на практике произошло обратное, и КНР начала жить по коммунистическому сценарию.


сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении китайских чиновников.
# Политика
По материалам: ria.ru

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