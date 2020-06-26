Узнали по стилю. США усмотрели сходство лидера Китая со Сталиным

Анастасия Иванова

Помощник президента США Роберт О’Брайен заявил, что глава КНР Си Цзиньпин в политическом смысле может считаться продолжателем дела лидера Советского Союза Иосифа Сталина, пишут Argumenti.ru.

По мнению американского чиновника, Си Цзиньпин и Компартия Китая в целом ставит задачей перестройку мирового сообщества, исходя из образцов коммунистического развития общества.

Роберт О’Брайен уверен, что при том, что развитие экономики Китая должно было стать предпосылкой к переходу к демократии, на практике произошло обратное, и КНР начала жить по коммунистическому сценарию.

сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении китайских чиновников.