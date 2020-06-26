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В Астрахани "Справедливая Россия" и КПРФ поделили округа

В Астрахани "Справедливая Россия" и КПРФ поделили округа

В Астрахани накануне предстоящих выборов в гордуму КПРФ и “Справедливая Россия” пришли к общему решению поделить округа. Партии представят объединенных кандидатов.

Переговоры, предшествовавшие такой расстановке сил, председатель Совета регионального отделения “Справедливой России” Олег Шеин назвал “драматическими”. При этом, как подчеркнул депутат, справедливороссы изначально выступали с предложением по всем одномандатным округам выдвигать объединенных кандидатов.

На данный момент согласовано выдвижение шести кандидатов. По словам Шеина, “Справедливая Россия” намерена продолжать работу в этом направлении и углублять достигнутые результаты.

Руководитель фракции “Справедливая Россия” в гордуме Астрахани Василий Ворох сообщил, что на сегодняшний день КПРФ согласна не выдвигать кандидатов в 16,18, 28 округах. “Справедливая Россия”, в свою очередь, не выдвигает своих кандидатов по 8,13, 35 округам.

Дата выборов седьмого созыва городского парламента Астрахани была утверждена 23 июня. Парламентарии назначили голосование, которое пройдет по 36 одномандатным округам, на 13 сентября 2020 года. Партийных списков на предстоящих выборах не будет.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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