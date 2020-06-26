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В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых центров допобразования детей

В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых центров допобразования детей

Власти Челябинской области намерены до конца 2020 года открыть в регионе свыше 32 новых центров дополнительного образования детей, информирует ТАСС.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер во время ежегодного обращения к депутатам областного законодательного собрания.

«В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» в Миассе открыли центр цифрового обучения «IT-куб». В 2020 году откроем еще один – в Южноуральске. В сотрудничестве с «Сириусом» – центр для одаренных детей «ТЕМП+» в Челябинске. Запустим мобильный технопарк «Кванториум» для детей в селах и малых городах, откроем 32 центра цифрового и гуманитарного развития «Точка роста», – сказал губернатор.

Он добавил, что в рамках программы «Молодые профессионалы» в десяти училищах Челябинской области откроются современные мастерские.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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