В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19

Алексей Вольцев

По меньшей мере 82 сотрудника мясоперерабатывающего предприятия в немецком городе Мерс (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) заразились коронавирусом, сообщила местная телерадиокомпания WDR со ссылкой на власти района Везель.

По ее данным, речь идет о предприятии, которое занимается изготовлением мяса для дёнер-кебабов. Отмечается, что глава местных властей Ансгар Мюллер заявил, что в настоящий момент ситуация не требует введения каких-либо ограничений.