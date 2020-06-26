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В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19

В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
По меньшей мере 82 сотрудника мясоперерабатывающего предприятия в немецком городе Мерс (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) заразились коронавирусом, сообщила местная телерадиокомпания WDR со ссылкой на власти района Везель.

По ее данным, речь идет о предприятии, которое занимается изготовлением мяса для дёнер-кебабов. Отмечается, что глава местных властей Ансгар Мюллер заявил, что в настоящий момент ситуация не требует введения каких-либо ограничений.

# В мире
По материалам: ria.ru

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В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
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