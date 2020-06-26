В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
Сегодня, 02:35 Вадим КарасевФото: Twitter
В восточном пригороде Тегерана, Иран, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Mehr.
В небе появилась яркая вспышка оранжевого цвета.
Репортер New York Times Фарназ Фассихи прокомментировала информацию о взрыве в Twitter. Она написала, что взрыв произошел в районе военной базы «Парчин», где Иран осуществлял ядерные испытания.
Канал Корпуса стражей исламской революции, показывает местоположение взрыва, и, действительно, это место близко к нескольким базам, включая военный объект в Парчине, на котором осуществляется ядерная деятельность», — сообщил журналист Мохаммед Маджид.
Официальных комментариев по поводу случившегося нет.
По материалам: lenta.ru