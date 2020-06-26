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В Японии поступили в продажу защитные маски для бассейнов

В Японии поступили в продажу защитные маски для бассейнов
Маски для безопасной работы тренеров по плаванию пользуются спросом в Японии. О том, зачем нужна маска в бассейне, РИА Новости рассказал ее изобретатель, президент компании Rockin'Pool Дзюнъя Нисигава.

В Японии, согласно директиве Агентства по делам спорта, гласящей, "что риск заражения посредством воды в бассейне представляется крайне низким", бассейны как безопасные с точки зрения распространения новой коронавирусной инфекции объекты открылись одними из первых, еще на начальном этапе снятия ограничений. И все же необходимость создания специальной маски для бассейна, точнее, для инструкторов по плаванию, возникла.

"В бассейне из-за содержания в воде гипохлорита натрия, обладающего сильным бактерицидным действием, заразиться коронавирусом через воду невозможно. Но по-прежнему остается риск передачи инфекции воздушно-капельным путем. В отличие от других видов спорта при обучении плаванию и тренировках тренер и ученик находятся рядом, лицом к лицу, к тому же есть необходимость поправлять и показывать положение рук и ног, поэтому расстояние между ними очень близкое. Также во время дыхательных упражнений и объяснений техники дыхания тренер и ученик контактируют, стоя напротив друг друга и держась за руки, и при выдыхании есть риск попадания мельчайших частичек слюны изо рта в рот", - рассказал Нисигава.

При этом обычная маска не подходит – она намокает в воде, а кроме того в ней ученик не видит выражения лица тренера, что, по мнению Нисигавы, является "крайне важным условием для эффективного обучения".


"Когда я задумался над тем, как, не снижая качества тренировок, принять эффективные и понятные меры против распространения коронавируса, я пришел к идее прозрачной маски", - рассказал глава компании Rockin'Pool. Прозрачная маска для тренеров выполняет еще одну задачу – наглядно показывает родителям, что в бассейне предпринимают эффективные меры для защиты их детей. Это особенно важно с учетом того, что сейчас в некоторых бассейнах до 30% детей из опасений заразиться не посещают занятий или бросили плавание совсем.

# В мире
По материалам: ria.ru

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