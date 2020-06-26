В Йошкар-Оле откроется новая школа

Лидия Мартынова

1 сентября в Йошкар-Оле откроется новая общеобразовательная школа № 31, сообщает «МК».

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование» по типовому проекту, причем это первое здание школы за 30 лет, которое строится в столице республики.

На данный момент подходят к завершению отделочные работы в здании, устанавливается мебель и оборудование, проводится благоустройство пришкольной территории.

Как сообщили в городской мэрии, школа № 31 приглашает выпускников 9-х классов продолжить обучение по универсальному профилю.