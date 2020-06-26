В Карачаево-Черкесии появится первый мобильный «Кванториум»

Влада Некрасова

Первый мобильный технопарк «Кванториум» появится в Карачаево-Черкесской Республике в сентябре, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Передвижная лаборатория будет оснащена высокотехнологичным оборудованием для обучения детей по программам инженерной направленности. Она откроется в рамках реализации федпроекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Школьники с 1 сентября будут заниматься по дополнительным программам мобильного технопарка, а также участвовать в мастер-классах, конкурсах, викторинах, организованных на его базе. Занятия будут проводиться по ряду программ, в том числе виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, геоинформационные технологии, аэротехнологии, промышленная робототехника, промышленный дизайн и хай-тек», – уточнили в министерстве.

Обучаться по разным направлениям, а также принимать участие в мероприятиях технопарка смогут школьники в возрасте от 12 до 18 лет. Занятия по программам инженерного и технического направлений также будут проходить для педагогов сельских школ и учреждений дополнительного образования.