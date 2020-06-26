В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий

Анастасия Иванова

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщает Киевская обладминистрация.

"С сегодняшнего дня ограничить проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.

Также комиссия установила, что заведения общепита и развлекательные заведения должны закрываться не позднее 22.00.

Кроме того, комиссия решила усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при пассажирских перевозках в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении, на рынках и в детсадах.