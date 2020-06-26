В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Сегодня, 09:06 Анастасия Иванова
Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 25 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
По материалам: ria.ru