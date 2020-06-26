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В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией

В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии отказа Японии от размещения на своей территории американской системы ПРО Aegis Ashore на переговоры с РФ заявил, что воздерживается от комментариев, так как его высказывание может оказать влияние на сам переговорный процесс.

"Что касается переговоров с Россией, то этот вопрос затрагивает содержание самих переговоров и мое высказывание здесь может оказать влияние на переговоры, поэтому я хотел бы воздержаться от того, как конкретно мы будем об этом говорить, в каком направлении двигаться", - сказал министр, отметив, что на отношения с США отказ влияния не окажет.

# Россия
По материалам: ria.ru

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