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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причаломФото Максима Блинова / РИА Новости

В Москве прогулочный теплоход «Лагуна», на котором находились выпускники школы, столкнулся с причалом. Об этим пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

Инцидент произошел в четверг, 25 июня, в 20:50. На теплоходе находились 46 выпускников 9-го класса и 10 взрослых, включая родителей и сопровождающих. Судно коснулось причальной стенки набережной в районе Учинского моста при развороте.

По словам Марковской, в результате инцидента никто не пострадал. СК начал доследственную проверку.

В феврале сообщалось о столкновении друг с другом двух теплоходов на реке Дон. Сухогруз «Жадеит» столкнулся с танкером «Лерик». В носовой части первого судна образовалась вмятина небольшого размера, а у второго произошел разрыв корпуса. Никто из пассажиров не пострадал.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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