В Норвегии начали откапывать из-под земли корабль викингов
Археологи обнаружили эту ладью в 2018 году при помощи георадара.
Ученые выяснили, что она находится в очень плохом состоянии, и власти Норвегии дали разрешение на проведение раскопок.
Пока в стране были найдены только три подобных корабля. Последний, Осебергский, достали из-под земли в 1904 году. Сейчас все три находятся в музее в пригороде Осло.
"С таким небольшим количеством имеющихся у нас кораблей новая находка поможет улучшить наши представления о судах викингов и обо всем, что касается той эпохи", — подчеркнул археолог Кнут Пааше из Норвежского института культурного наследия.
Во времена викингов в период между VIII и XI веками, было принято хоронить правителей и других вельмож на борту кораблей. Над ними сооружались курганы.