В Новосибирске завершены установка и тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ

Алексей Вольцев

В Новосибирске завершили установку и тестирование системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена, сообщает интернет-журнал «Сиб.фм».

«Видеокамерами оборудованы 1308 аудиторий в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что на 5,5% больше, чем в 2019 году», – указано в информационном релизе.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

В 2020 году за процедурой экзамена будут следить 2076 федеральных онлайн-наблюдателей, ежегодно к мониторингу ЕГЭ привлекается 40 тысяч общественных наблюдателей.