В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве

Лидия Мартынова

Претензии в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, полученные в результате видеонаблюдения в Москве, были несущественные, их обсудили в группе разбора, заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"У нас достаточно было сигналов от видеонаблюдения за процессом голосования, все они разбирались на группе разбора. Они несущественные", - рассказал Массух журналистам.