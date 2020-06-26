В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей

Влада Некрасова

В первый день в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 10 миллионов россиян или 9,2% от всех зарегистрированных в стране избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, 25 июня очно и дистанционно проголосовали 10 000 126 граждан.

"Неожиданно даже, поскольку мы себя ругали, что может быть недостаточно информации давали, что голосование начинается с 25 числа. Но вот реальное отражение ситуации", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.