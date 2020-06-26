В Подмосковье 56 детских лагерей получили разрешение на работу

Лидия Мартынова

В Подмосковье Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдала разрешения на работу 56 детским лагерям, сообщает РИАМО со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

«У нас подали заявки на включение в реестр загородных оздоровительных лагерей 115, их них пока только 56 имеют санэпидзаключение. Остальные 59 готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить», – сказала Фаевская.

Она отметила, что бесплатную путевку в детский лагерь в Подмосковье имеют право получить семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

По словам министра, жители Подмосковья также приобрели путевки в детские лагеря Крыма, Краснодарского края, но на данный момент там пока не открываются оздоровительные лагеря.