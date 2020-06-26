В Приамурье создадут 42 «Точки роста»

Алексей Вольцев

В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» в 42 школах Амурской области откроются центры «Точка роста».

В настоящее время в школах проводится ремонт и закупка оборудования.

В прошлом году «Точки роста» открылись в 26 сельских школах 14 муниципалитетов. Центры, оснащенные современным оборудованием, расширят возможности предоставления качественного образования для школьников, помогут сформировать у ребят технологические и гуманитарные навыки, в том числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Кроме того, в регионе в этом году приступят к работе два профориентационных центра на базе школ-интернатов, девять мастерских в двух колледжах получат новое оборудование и будет приобретен еще один мобильный «Кванториум», который будет курсировать по северным территориям области.