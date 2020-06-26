В Республике Башкортостан приняли закон о льготном приеме в школы и детские сады

Лидия Мартынова

В Башкирии для семей с двумя и более детьми будут действовать льготные условия приема в школы и детские сады, сообщает «Общественная электронная газета». Соответствующий закон приняли депутаты Госсобрания Республики Башкортостан.

«У родителей будет преимущественное право выбора того образовательного учреждения, в котором учатся старшие дети», – указано в информационном релизе.

Закон касается как школ, так и детских садов. Данная мера поддержки будет действовать только в том случае, если дети проживают в одной семье по одному адресу. На частные образовательные учреждения это правило не распространяется.