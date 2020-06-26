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В России отреагировали на протест Украины из-за парадов в Крыму

В России отреагировали на протест Украины из-за парадов в КрымуФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за парадов в Крыму в своем Twitter-аккаунте.

«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией», — написал сенатор. Он отметил, что к эскалации приводят «обстрелы Донбасса», а не парады.

По словам Пушкова, Киев выступает против развития отношений между сторонами. Он также указал на то, что у Украины нет посла в Москве.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Севастополе, городах Республики Крым, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной». В МИД Украины считают, что проведение праздничных мероприятий на данных территориях является «грубым нарушением обязательств» российской стороны. Демонстрация военной техники свидетельствует о «продолжении Россией политики милитаризации Крыма», а также «представляет серьезную угрозу европейской безопасности», возмутились украинские дипломаты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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