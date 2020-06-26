В России предложили штрафовать за отказ принять ребенка без прививки в школу

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

В Госдуме предложили штрафовать чиновников и организации на сумму от 30 до 100 тысяч рублей за нарушение законных прав родителей, в том числе за отказ принять ребенка без прививки в детский сад или школу. Депутаты от «Единой России» разработали соответствующие поправки в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и направили их в Минюст, сообщают «Известия».

Депутаты предлагают наказывать штрафами должностных лиц — на 10–30 тысяч рублей и юридических — на 50–100 тысяч рублей.

Речь идет о правах на выбор формы получения образования, ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

По словам парламентария Николая Земцова, норма о медицинских обследованиях в том числе подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений.

«По закону профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей. Родители имеют полное право от них отказаться», — пояснил он.

Другой парламентарий Анатолий Выборный напомнил, что есть нормы, устанавливающие ответственность родителей за неисполнение ими своих обязанностей. Но для других лиц за нарушение прав самих родителей наказания нет.

Парламентарии в том числе предлагают убрать из статьи КоАП о неисполнении родительских обязанностей формулировку «ненадлежащее исполнение». По словам Выборного, она позволяет чиновникам и контролерам «слишком вольные трактовки», что, по его мнению, является почвой для коррупции.

Адвокат по медицинским вопросам Анна Орешкова заявила, что руководство детских садов и школ, отказывая в приеме детям без прививок, переживает за привитых. «Но если вы верите в способность вакцины защитить от заболевания, то оснований для волнений нет. Предлагаемые поправки в КоАП действительно облегчат жизнь многим родителям и снизят градус произвола со стороны руководства учебных заведений», — подчеркнула она.

В мае сообщалось, что в России захотели запретить пускать детей, у которых нет прививок, в школы и детские сады. Соответствующий законопроект планировалось разработать в Совете Федерации.