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В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в документе.

Кроме того, постановлением будет утверждается целевая модель цифровой образовательной среды.


Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это совокупность условий, созданных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

# Россия
По материалам: ria.ru

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