В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

Анастасия Иванова

Эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в документе.

Кроме того, постановлением будет утверждается целевая модель цифровой образовательной среды.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это совокупность условий, созданных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.