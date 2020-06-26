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В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии

В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня.

Закон, принятый в декабре, устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда. Им вводится понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории РФ и без применения импортного виноматериала.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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