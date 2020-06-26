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В список системообразующих предприятий добавили десять компаний

В список системообразующих предприятий добавили десять компаний
Минкомсвязь РФ добавила в перечень системообразующих организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 компаний, включая "Почту Крыма" и ФГУП "Главный центр специальной связи", говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в перечень добавлены ООО "Компания "Тензор", АО "РТСофт", АО "Нанософт", ООО "БСС", АО "Марка", ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ЦНИИС), ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) и ФГУП "Научно-исследовательский институт радио" (НИИР).

Как отмечается в сообщении, решение о включении этих организаций в список системообразующих было принято по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики по предложению Минкомсвязи РФ.


В целом список содержит сейчас 101 организацию с сфере информационно-коммуникационных технологий.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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