В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
Расследование обстоятельств смерти бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Сергея Хрущева, завершено, и дело закрыто. Об этом ТАСС заявили в полиции города Кранстон (штат Род-Айленд).
Там подтвердили, что получили вызов, в котором сообщалось об огнестрельном ранении в голову.
Представитель полиции отказался уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай, отметив, что информация не раскрывается из-за уважения к семье.
Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко отказалась разъяснить, при каких обстоятельствах он скончался.
Ранее РИА «Новости» сообщало, что вдова опровергла сведения о том, что её муж погиб от огнестрельного ранения в голову, и утверждает, что он скончался от старости.
Как уже сообщало ИА Newstes, по словам представителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозефа Уэнделкина, причиной смерти Сергея Хрущева было огнестрельное ранение в голову.
Сергей Хрущев родился в Москве, в 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии получил гражданство США.