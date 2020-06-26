В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева

Лидия Мартынова

Расследование обстоятельств смерти бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Сергея Хрущева, завершено, и дело закрыто. Об этом ТАСС заявили в полиции города Кранстон (штат Род-Айленд).

Там подтвердили, что получили вызов, в котором сообщалось об огнестрельном ранении в голову.

«Звонок поступил от его супруги. Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений. Дело закрыто», — пояснил полицейский.

Представитель полиции отказался уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай, отметив, что информация не раскрывается из-за уважения к семье.

Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко отказалась разъяснить, при каких обстоятельствах он скончался.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что вдова опровергла сведения о том, что её муж погиб от огнестрельного ранения в голову, и утверждает, что он скончался от старости.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — сказала Голенко.

Как уже сообщало ИА Newstes, по словам представителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозефа Уэнделкина, причиной смерти Сергея Хрущева было огнестрельное ранение в голову.

Сергей Хрущев родился в Москве, в 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии получил гражданство США.