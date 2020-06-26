В США заподозрили Россию в планах захватить дамбу у Крыма под видом учений

Вадим Карасев

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может захватить дамбу в Херсонской области Украины под видом учений "Кавказ-2020". Отсутствие воды грозит полуострову гуманитарным кризисом, считает он.

По словам Ходжеса, Украина "поступила верно", когда перекрыла воду полуострову, однако теперь ей якобы грозит вторжение.

"У меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора и они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы вернуть в Крым воду", – сказал он в эфире украинского телеканала "Дом".

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине заявили, что Россия должна оплатить многомиллионные долги за пребывание в Крыму Черноморского флота после 2014 года. В МИД России сочли это проявлениям безделья.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.