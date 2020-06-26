Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США заподозрили Россию в планах захватить дамбу у Крыма под видом учений

В США заподозрили Россию в планах захватить дамбу у Крыма под видом учений

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может захватить дамбу в Херсонской области Украины под видом учений "Кавказ-2020". Отсутствие воды грозит полуострову гуманитарным кризисом, считает он.

По словам Ходжеса, Украина "поступила верно", когда перекрыла воду полуострову, однако теперь ей якобы грозит вторжение.

"У меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора и они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы вернуть в Крым воду", – сказал он в эфире украинского телеканала "Дом".

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине заявили, что Россия должна оплатить многомиллионные долги за пребывание в Крыму Черноморского флота после 2014 года. В МИД России сочли это проявлениям безделья.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Культурный дайджест главного редактора: пикник на обочине
Культурный дайджест главного редактора: пикник на обочине
В Украине введут новые виды контроля на дорогах
В Украине введут новые виды контроля на дорогах
Каждый пятый житель России устал бояться коронавируса — исследование
Каждый пятый житель России устал бояться коронавируса — исследование
ВОЗ опасается за ситуацию с Covid-19 в ЕС: события ночи 26 июня — EADaily
ВОЗ опасается за ситуацию с Covid-19 в ЕС: события ночи 26 июня —
Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных
Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Люди описали звезд современности до славы
Люди описали звезд современности до славы
В США заподозрили Россию в планах захватить дамбу у Крыма под видом учений
В США заподозрили Россию в планах захватить дамбу у Крыма под видом
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным чтением
Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным
Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами
Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали

Еще по теме

Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией
Киев любой ценой не даст воду Крыму — представитель президента Украины
В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией
В Крыму отметили, что вода после перекрытия Украиной канала стала лучше